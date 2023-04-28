Правоохоронці росії оголосили у розшук командувача Військово-морських сил ЗСУ

Правоохоронні органи країни-окупанта оголосили у розшук командувача Військово-морських сил ЗСУ віце-адмірала Олексія Неїжпапу.
Про це повідомили пропагандистські ЗМІ.
За даними російської сторони, Неїжпапа заочно звинувачується за ст. 317 Кримінального кодексу рф – «Зазіхання на життя співробітника правоохоронного органу».
За цією статтею передбачено покарання «аж до довічного позбавлення волі».
Стверджується, що російське слідство навіть подало клопотання про заочний арешт командувача ВМС України. Відомо, що цю «справу» розглядатиме Хамовницький суд, розташований у Москві.
Нагадаємо, у п'ятницю, 21 квітня, суд Москви заочно заарештував керівника ГУР Кирила Буданова. Окупанти завели на розвідника справу про «тероризм».
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