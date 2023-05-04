Юсов: ГУР не буде коментувати російські інформаційно-психологічні операції

Головне управління розвідки Міноборони заявило, що не буде коментувати російські інформаційно-психологічні операції
Представник ГУР Андрій Юсов сказав про це щодо заяви фсб про арешт кілька громадян України та рф, передає "Громадське".
Ті нібито готували замах на російське керівництво окупованого Криму.
Юсов зазначив, що російський режим боїться України та власних спецслужб.
"І правильно робить, тому що розплата за всі воєнні злочини обов'язково буде. Найбезпечніший шлях для них – добровільно здатись у руки українському правосуддю", – додав він.
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