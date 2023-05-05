Гейнс: Цього року росія не зможе провести масштабний наступ в Україні

росія, швидше за все, не зможе провести масштабний наступ в Україні цього року через брак боєприпасів та живої сили.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це заявила директор Національної розвідки США Евріл Гейнс.
"Фактично, якщо росія не почне обов'язкову мобілізацію і не забезпечить значних поставок боєприпасів від третіх осіб, крім існуючих поставок з Ірану та інших країн, їй буде все важче підтримувати навіть скромні наступальні операції", - заявила вона під час виступу в комітеті Сенату зі збройних сил.
За її словами, російський диктатор володимир путін стримав свої амбіції в Україні. Тепер він, ймовірно, вважає перемогою "закріплення контролю над окупованою територією на сході та півдні України та забезпечення того, щоб Україна не стала членом НАТО".
Гейнс також зазначила, що вважає малоймовірною згоду росії на "паузу" у бойових діях цього року, лише якщо на це не вплинуть політичні чинники.
Директор Нацрозвідки додала, що росіяни готують нові оборонні позиції, а у квітні "окупували менше території, ніж протягом будь-якого з трьох попередніх місяців".
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