Генштаб ЗСУ: росіяни продовжують вивозити награбоване майно з окупованих територій

росіяни продовжують під приводом евакуації вивозити награбоване майно з окупованої частини Запорізької області, повідомляють в Генштабі ЗСУ.
"російські окупанти продовжують під приводом евакуації мирних жителів вивозити награбоване майно з прифронтових населених пунктів тимчасово захоплених територій Запорізької області. Так, в Михайлівці зафіксовано евакуацію усього майна разом із співробітниками ворожих фінансових установ на викрадених у місцевих жителів легкових автомобілях. Також в Дніпрорудне прибуло 15 автобусів для евакуації представників російських окупаційної адміністрації та так званої "народної міліції" разом з їхніми родинами. Військовослужбовці російських окупаційних військ масово грабують магазини з оргтехнікою та викрадають легкові автомобілі", - говориться в повідомленні Генштаба.
Нагадаємо, що 6 травня мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що російська "евакуація" з окупованої частини Запорізької області відбувається надто швидко, і на КПП Чонгар по дорозі від Мелітополя до Криму утворилися величезні черги.
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