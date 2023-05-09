Укренерго: Підстав говорити про запровадження графіків відключень немає

У соцмережах стартувала нова хвиля маніпуляцій на темі відключення світла. Про це повідомляє «Укренерго» і закликає керуватися інформацією з офіційних сторінок компанії.
«Окремі Телеграм-канали публікують фейкові повідомлення про придумані ними графіки відключень світла, які начебто можна буде побачити, підписавшись на їхній канал. Для створення видимості достовірності називають нашу компанію. І навіть вже вигадали дату початку начебто відключень (15 травня – «Главком»). Це все брехня», – йдеться в повідомленні.
У компанії нагадали, що актуальну інформацію про стан в енергосистемі «Укренерго» публікує тричі на тиждень – якщо не трапляється надзвичайних подій. Про всі надзвичайні події повідомляється оперативно, щойно дозволяє безпекова ситуація.
«Поки що підстав говорити про запровадження графіків відключень немає», – запевнили в Укренерго.
Віялових відключень в Україні немає із середини лютого.
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