Енергоатом: Ремонт на АЕС не позначиться на споживачах

Споживачі не повинні відчути вплив ремонтних робіт на АЕС, які були анонсовані Енергоатомом.

Відомо, що планується перезавантаження енергоблоків АЕС свіжим ядерним паливом і проведення планових ремонтних робіт для забезпечення ефективної експлуатації протягом осінньо-зимового періоду 2023-2024 років.

«Відповідний графік складено експертами Енергоатома й синхронізовано з Міністерством енергетики України та іншими генеруючими компаніями таким чином, щоб споживачі не відчули на собі вплив ремонтної кампанії», – повідомляє пресслужба компанії у Telegram.

Крім того, нестачу електроенергії від виробітку енергоблоків будуть компенсувати включенням теплових станцій та імпортом з-за кордону.

«Крім того, в теплу пору року генерація відновлювальної енергетики зростає, а тому проходження ремонтної кампанії, хоч і вкрай непростої, відбудеться з мінімальними викликами для енергосистеми та українців», – додали у компанії.

В Енергоатомі підкреслили, що під час пройденого осінньо-зимового періоду атомна генерація забезпечила близько 55% (в окремі дні цей показник сягав 65%) від загального споживання електроенергії в Україні.

«І цього вдалося досягти попри тимчасову окупацію найбільшої в Європі атомної електростанції – Запорізької. До її захоплення ЗАЕС генерувала 40% атомної енергії в Україні та понад п’яту частину всіх потреб держави в електроенергії. Враховуючи це, в зимовий період кожен з енергоблоків, за винятком ЗАЕС, працював на максимальній від можливої на той момент потужності», – резюмували в компанії.