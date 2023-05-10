Шмигаль: Україна має бути готова до вступу в Євросоюз через два роки

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду заявив, що Україна має бути готова до вступу в Євросоюз через два роки.

За його словами, Україна цьогоріч розраховує отримати політичне рішення від ЄС про початок перемовин щодо вступу.

"Ми ставимо амбітні цілі: бути готовими до вступу в Євросоюз через два роки. Завдання складне і комплексне. Зараз проводимо аналіз 29000 правових документів ЄС, які повинні стати частиною нашого законодавства", – сказав він.