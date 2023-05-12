У Європарламенті розробили правила використання ШІ, які згодом увійдуть до закону

Депутати Європарламенту підтримали широкий набір правил, які увійдуть до європейського закону про штучний інтелект.

Про це повідомило Financial Times.

Зокрема, заборонятиметься використання більшості технологій розпізнавання облич для стеження за людьми.

Розробники документу запропонували, щоб компанії, які розробляють генеративні моделі ШІ, до яких входить ChatGPT, помічали контент, який створений штучним інтелектом.

Також документ захистить авторські права, щоб творці могли отримувати винагороду за використання своєї роботи.

Над цими змінами щодо контролю над штучним інтелектом депутати Європарламенту боролися два роки. Угода дасть старт переговорам між країнами-членами ЄС, Європейською комісією і Європейським парламентом у наступному році.

Напочатку травня Федеральна торгова комісія США заявила, що інтенсивно вивчає, як компанії можуть використовувати технологію штучного інтелекту, в тому числі нові генеруючі інструменти ШІ, у такий спосіб, щоб це могло мати суттєвий вплив на споживачів.

Припускають, що Європарламент схвалить правила в червні, після чого почнуться переговори про остаточну форму закону з іншими інституціями ЄС.

Автори матеріалу зазначають, що депутати і країни-учасниці можуть дискутувати вподовж довгого часу про те, чи буде прийнятним розпізнавання облич в реальному часі в обмежених обставинах, таких як терористична загроза.