На виборах президента Туреччини жоден з кандидатів не набрав 50% голосів виборців

Жоден з кандидатів на виборах президента Туреччини не набрав 50% голосів виборців, тому в країні оголосили про проведення другого туру 28 травня. Про це повідомляє турецьке видання Anadoly Agency.
Голова ЦВК Туреччини Ахмет Єнер заявив, що переможця виборів президента буде визначено у другому турі, який відбудеться 28 травня, пише видання. До такого висновку прийшла комісія за підсумками обробки 100 відсотків бюлетенів.
"За даними агентства, наразі підраховано 99,87% голосів. Чинний президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган отримав 49,5%, його суперник Кемаль Киличдароглу – 44,89%. Саме їм доведеться поборотися за пост глави держави у другому турі виборів", - сказано у повідомленні.
За даними ЦВК, явка виборців склала 88,92% усередині країни та 52,69% за кордоном. Участь у президентських виборах у Туреччині взяли кандидати - чинний глава держави Реджеп Тайіп Ердоган, лідер опозиційної Народно-республіканської партії Кемаль Киличдароглу та кандидат від блоку "Альянс АТА" Сінан Оган.
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