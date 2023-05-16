На виборах президента Туреччини жоден з кандидатів не набрав 50% голосів виборців

Жоден з кандидатів на виборах президента Туреччини не набрав 50% голосів виборців, тому в країні оголосили про проведення другого туру 28 травня. Про це повідомляє турецьке видання Anadoly Agency.

Голова ЦВК Туреччини Ахмет Єнер заявив, що переможця виборів президента буде визначено у другому турі, який відбудеться 28 травня, пише видання. До такого висновку прийшла комісія за підсумками обробки 100 відсотків бюлетенів.

"За даними агентства, наразі підраховано 99,87% голосів. Чинний президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган отримав 49,5%, його суперник Кемаль Киличдароглу – 44,89%. Саме їм доведеться поборотися за пост глави держави у другому турі виборів", - сказано у повідомленні.

За даними ЦВК, явка виборців склала 88,92% усередині країни та 52,69% за кордоном. Участь у президентських виборах у Туреччині взяли кандидати - чинний глава держави Реджеп Тайіп Ердоган, лідер опозиційної Народно-республіканської партії Кемаль Киличдароглу та кандидат від блоку "Альянс АТА" Сінан Оган.