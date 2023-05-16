В ООН назвали кількість вбитих та поранених цивільних громадян України

Координатор ООН із гуманітарних питань Мартін Гріффітс повідомив, що кількість жертв серед цивільного населення в Україні зросла до 23600 вбитих і поранених.

На засіданні Ради Безпеки ООН щодо гуманітарної ситуації через російське вторгнення Гріффітс зазначив, що "фактичні втрати, ймовірно, набагато вищі".

Координатор ООН у виступі згадав про ракетні обстріли Росією Товариства Червоного Хреста в Миколаєві. Тоді було знищено гуманітарні вантажі та важливе медобладнання.

Також Гріффітс повідомив, що в першому кварталі 2023 року гуманітарну допомогу в Україні отримали майже 3,6 мільйона осіб. Мова йде про грошові виплати, продовольство, медичні послуги тощо. За словами координатора, близько 280 тисяч осіб отримали різну допомогу в прифронтових районах.

"Найбільшою проблемою залишаються перешкоди для доступу до всіх районів у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях, які на цей момент перебувають під військовим контролем Російської Федерації", – сказав Гріффітс.

Він підкреслив, що Росія жодного разу не дала можливості надати гуманітарну допомогу громадам уздовж лінії фронту в окупованих регіонах.