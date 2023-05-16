Юсов: Для України, на відміну від рф, людина і її життя є справжньою цінністю

Інформація щодо можливого включення експрезидента «Мотор Січі» В'ячеслава Богуслаєва у список на обмін розголошенню не підлягає. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

«Але ми можемо пригадати з вами конкретні інші випадки: і факт обміну, наприклад, медведчука, і факт обміну відвертих державних злочинців і колаборантів, які належали до так званої російської церкви в Україні тощо», – сказав він.

Водночас Юсов запевнив, що Україна готова до найбільш креативних дій, аби повернути своїх громадян, бо для України, на відміну від рф, людина і її життя є справжньою цінністю.

Також представник розвідки повідомив, що обмін у форматі «всіх на всіх» є реалістичним для виконання завданням, але надзвичайно важким.

«Це – надзвичайно великий комплекс заходів, над яким працює Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, всі представники силових структур, також команда Офісу президента тощо», – додав він.

Україна вже визволила з полону понад 2300 громадян.