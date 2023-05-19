CNN: ЄС не планує вводити санкції проти компанії "росатом"

Європейський Союз не планує вводити санкції проти російської державної компанії "росатом" у своєму наступному, одинадцятому, пакеті обмежень. Про це повідомляє CNN із посиланням на високопоставленого чиновника ЄС.

За його словами, країни-члени блоку зменшують свою залежність від російської енергії, однак формально Євросоюз не націлюватиметься на "росатом" у майбутньому пакеті санкцій.

У ЄС вважають, що санкції не принесуть незалежності від російських енергоносіїв. Як зазначив чиновник, існують "інші шляхи досягнення тієї ж мети".

Очікується, що наприкінці саміту G7 у японській Хіросімі буде окреслено стійке зобов’язання групи щодо незалежності від російських ядерних джерел енергії.