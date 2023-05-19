CNN: ЄС не планує вводити санкції проти компанії "росатом"

Європейський Союз не планує вводити санкції проти російської державної компанії "росатом" у своєму наступному, одинадцятому, пакеті обмежень. Про це повідомляє CNN із посиланням на високопоставленого чиновника ЄС.
За його словами, країни-члени блоку зменшують свою залежність від російської енергії, однак формально Євросоюз не націлюватиметься на "росатом" у майбутньому пакеті санкцій.
У ЄС вважають, що санкції не принесуть незалежності від російських енергоносіїв. Як зазначив чиновник, існують "інші шляхи досягнення тієї ж мети".
Очікується, що наприкінці саміту G7 у японській Хіросімі буде окреслено стійке зобов’язання групи щодо незалежності від російських ядерних джерел енергії.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023