Байден переконаний, що йому вдасться уникнути дефолту країни

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден переконаний, що йому вдасться дійти згоди з лідерами Конгресу щодо питання ліміту державного боргу США й уникнути дефолту країни за борговими зобов’язаннями.

Про це він заявив на прес-конференції за підсумками саміту G7 у Хіросімі, передає кореспондент Укрінформу.

Байден розповів про свою пропозицію лідерам Конгресу зменшити бюджетні видатки на $3 трильйони і деякі інші кроки для обмеження бюджетних видатків. Натомість, більшість заходів, які пропонували його опоненти, він назвав «неприйнятними».

«Я не буду, наприклад, на 30 мільярдів давати додаткових пільг нафтовій індустрії. Вони їм не потрібні. В той час, як охорона здоров’я може наразитись на небезпеку, тому що в Конгресі пропонують зменшити видатки на програму медичних послуг для населення», - сказав американський лідер.

Він додав, що також не погодиться на пропозицію скорити на 100 тисяч кількість робочих місць в освіті чи соціальних службах, і не буде «захищати криптовалютних трейдерів».

«Потрібно, що б вони (республіканці – ред.) також посунули свою позицію. Не можна просто приймати їхні партійні забаганки», - зазначив Байден.

За його словами, «дефолт - це не варіант» і він сподіваюся, що лідери конгресу підтримають такий підхід.

«Америка ніколи не оголошувала дефолт по своїх боргах і ніколи цього не буде», - наголосив президент США.