Стефанішина Влада створює умови, щоб жертви сексуального насильства отримати допомогу

Українська влада створює умови, щоб жертви сексуального насильства з боку російських військових могли отримати комплексну спеціалізовану допомогу. У містах розгортають спеціальні центри допомоги.
Про це повідомила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, пише "Укрінформ".
За її словами, влада робить все, щоб пояснити важливість звернення по допомогу тим, хто, можливо, не готовий звертатися до правоохоронної системи.
Вона зазначила, що завдяки співпраці з Офісом спецпредставниці ООН з питань сексуального насилля в Україні розбудували дієвий механізм комплексного реагування на злочини насильства та розгорнули центри допомоги в Запоріжжі, Дніпрі, Києві, Мукачеві, Харкові, Херсоні, Полтаві, Чернівцях, Одесі та Кропивницькому.
"Ми забезпечуємо точку входу постраждалим до системи комплексної спеціалізованої підтримки: юридичної, соціально-психологічної, інформаційної. Допомога орієнтована на ключові принципи: конфіденційність, безумовність, добровільна інформована згода та безоплатність", - сказала Стефанішина.
Вона додала, що держава працює над створенням таких центрів за кордоном, зокрема з Чехією та Німеччиною.
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