МО Британії: Ситуація з дисципліною в армії рф погіршилися після примусової мобілізації

російські військові намагалися забезпечити дисципліну у своїх лавах під час війни в Україні, але ситуація погіршилися після примусової мобілізації резервістів з жовтня 2022 року.

Про це повідомляє міноборони Британії.

«Достовірні дослідження незалежних російських журналістів показують, що з січня по травень 2023 року російські військові суди розглянули 1053 справи про самовільну відпустку (AWOL) – більше, ніж за весь 2022 рік», – йдеться у повідомленні.

Судові дані свідчать про те, що більшість тих, хто визнаний винними в самовільному залишенні частин, тепер покарані умовними термінами. Тобто їх можуть передислокувати на фронт.

«Зусилля росії щодо покращення дисципліни зосереджені на тому, щоб підтримати патріотичний запал, а не на усуненні глибинних причин розчарування солдатів», – додали у розвідці.