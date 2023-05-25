МО Британії: Ситуація з дисципліною в армії рф погіршилися після примусової мобілізації

російські військові намагалися забезпечити дисципліну у своїх лавах під час війни в Україні, але ситуація погіршилися після примусової мобілізації резервістів з жовтня 2022 року.
Про це повідомляє міноборони Британії.
«Достовірні дослідження незалежних російських журналістів показують, що з січня по травень 2023 року російські військові суди розглянули 1053 справи про самовільну відпустку (AWOL) – більше, ніж за весь 2022 рік», – йдеться у повідомленні.
Судові дані свідчать про те, що більшість тих, хто визнаний винними в самовільному залишенні частин, тепер покарані умовними термінами. Тобто їх можуть передислокувати на фронт.
«Зусилля росії щодо покращення дисципліни зосереджені на тому, щоб підтримати патріотичний запал, а не на усуненні глибинних причин розчарування солдатів», – додали у розвідці.
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