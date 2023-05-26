Європа дозволить збільшити кількість інвестицій у проєкт за участю «росатому» в Угорщині

Європейська комісія та Європейський Союз схвалили поправки до контрактів на будівництво російським «росатомом» нових блоків угорської АЕС «Пакш».

Про це заявив глава угорського МЗС Петер Сійярто, його цитує Hirado.

Він розповів, що контракти на будівництво енергеблоків було укладено ще дев'ять років тому.

За цей час «юридичні, технічні та фізичні умови значно змінилися», тому Угорщина вирішила перепідписати договір для того, щоб якнайшвидше стати «максимально незалежною від міжнародних енергетичних ринків». Крім того, це дозволить збільшити кількість інвестицій у проєкт за участю «росатому».

«ЄС схвалив ці зміни у контрактах. Поправки також отримали зелене світло від Єврокомісії, і це дозволить ввести енергоблоки АЕС «Пакш» в експлуатацію найближчим десятиліттям», – заявив Сійярто.