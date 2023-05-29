Молдова візьме участь у багатонаціональних навчаннях "Saber Guardian 2023"

Контингент армії Молдови візьме участь у багатонаціональних навчаннях "Saber Guardian 2023", що пройдуть в Румунії з 29 травня по 9 червня.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Newsmaker.
Військові мотострілецької бригади імені Штефана чел Маре тренуватимуться разом із 10 тисячами військових з 12 країн: Албанії, Болгарії, Італії, Франції, Греції, Північної Македонії, Румунії, Чорногорії, США, Польщі, Португалії та Нідерландів.
Навчання пройдуть на військових полігонах у шести повітах Румунії. Вони спрямовані на підвищення оперативної сумісності на багатонаціональному рівні.
Міністерство оборони Молдови зазначає, що участь контингенту армії Молдови в "Saber Guardian 2023" відбудеться відповідно до плану зовнішньої діяльності на 2023 рік.
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