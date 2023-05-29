Рада може позбавити фізичних осіб-підприємців низки пільг із 1 липня

Із 1 липня Верховна Рада України у разі ухвалення законопроєкту № 8401 може позбавити фізичних осіб-підприємців низки пільг.
Ухваленням проєкту закону Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану українські парламентарі прагнуть виконати зобов’язання в межах Меморандуму про економічну та фінансову політику від 8 грудня 2022 року.
Зокрема, згідно з пунктом 15 цього Меморандуму, Україна зобов’язалася якнайшвидше відновити довоєнний стан податкової політики.
Якщо народні обранці підтримають законопроєкт № 8401, то вже з 1 липня:
Як ідеться в пояснювальній записці до законопроєкту, лише за рахунок скасування права для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку в розмірі 2% від суми доходу до бюджетів у 2023 році додатково буде залучено близько 8 млрд грн.
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