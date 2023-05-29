Рада може позбавити фізичних осіб-підприємців низки пільг із 1 липня

Із 1 липня Верховна Рада України у разі ухвалення законопроєкту № 8401 може позбавити фізичних осіб-підприємців низки пільг.

Ухваленням проєкту закону Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану українські парламентарі прагнуть виконати зобов’язання в межах Меморандуму про економічну та фінансову політику від 8 грудня 2022 року.

Зокрема, згідно з пунктом 15 цього Меморандуму, Україна зобов’язалася якнайшвидше відновити довоєнний стан податкової політики.

Якщо народні обранці підтримають законопроєкт № 8401, то вже з 1 липня:

фізичні особи-підприємці та юридичні особи не зможуть бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку в розмірі 2% від суми доходу; фізичні особи-підприємці, платники єдиного податку І та ІІ груп знову сплачуватимуть єдиний податок; повернуться документальні перевірки, відновиться перебіг строків (строки подання податкової звітності, проведення перевірок, отримання податкової інформації органами, що контролюють, проведення адміністративного оскарження тощо), визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на органи, що контролюють; буде відновлено штрафи за порушення:

податкового законодавства,

правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

порядку використання реєстраторів розрахункових операцій / програмних реєстраторів розрахункових операцій.

Як ідеться в пояснювальній записці до законопроєкту, лише за рахунок скасування права для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку в розмірі 2% від суми доходу до бюджетів у 2023 році додатково буде залучено близько 8 млрд грн.