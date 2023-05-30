Стало відомо, хто в Україні може отримати пенсію за особливі заслуги

В Україні запроваджуються спеціальні пенсії за особливі заслуги особам, які мають статус борців за незалежність.

Про це повідомляє депутат Верховної Ради України, член української делегації у ПАРЄ, віцепрезидент Комітету ПАРЄ з міграції, біженців та переміщених осіб Олексій Гончаренко.

За його словами, пенсію встановлюють у розмірі 200% прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність.

Варто зазначити, що прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить зараз 2 508 грн. Це означає, що 200% від зазначеного мінімуму – 5 016 грн.