Гончаренко: Рада розірвала угоду між Україною та білоруссю щодо пенсійного забезпечення

Верховна Рада погодила денонсацію угоди між Україною та білоруссю в галузі щодо пенсійного забезпечення. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.

Так, Гончаренко повідомив, що Рада погодила денонсацію Угоди між Україною та білоруссю про гарантії прав громадян в галузі пенсійного забезпечення “За” проголосували 301 народний депутат.

Кабінет міністрів України припинив дію угод з білоруссю про співробітництво в галузі ветеринарної медицини та про співробітництво в галузі карантину та захисту рослин.