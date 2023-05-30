Гончаренко: Рада розірвала угоду між Україною та білоруссю щодо пенсійного забезпечення

Верховна Рада погодила денонсацію угоди між Україною та білоруссю в галузі щодо пенсійного забезпечення. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.
Так, Гончаренко повідомив, що Рада погодила денонсацію Угоди між Україною та білоруссю про гарантії прав громадян в галузі пенсійного забезпечення “За” проголосували 301 народний депутат.
Кабінет міністрів України припинив дію угод з білоруссю про співробітництво в галузі ветеринарної медицини та про співробітництво в галузі карантину та захисту рослин.
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