ООН пропонує розпочати підготовчу роботу для транзиту російського аміаку через Україну

ООН пропонує Києву, москві та Анкарі розпочати підготовчу роботу для транзиту російського аміаку через Україну, передає Reuters.
Також Організація Об'єднаних Націй хоче, щоб водночас провели переговори про розширення "зернової ініціативи", щоб включити більше українських портів та інших вантажів.
Цього місяця росія погодилася на двомісячне продовження "зернової угоди", але заявила, що ця ініціатива припиниться, якщо не буде виконано вимогу, спрямовану на подолання перешкод для експорту російського зерна та добрив.
Україна та Туреччина погодилися з новою пропозицією, спрямованою на покращення роботи в Чорноморському експортному коридорі зерна, але росія поки не відповіла, зазначило джерело видання.
Представник ООН Стефан Дюжаррік із цього приводу зауважив, що розмови продовжуються.
"Як ви пам'ятаєте, генсек висунув сторонам низку ідей щодо покращення роботи Спільного координаційного центру, а також доручив опрацювати питання експорту аміаку, який є частиною підписаної угоди", — сказав Дюжаррік.
ООН передала "офіційне звернення до лідерів України, Туреччини та росії із пропозицією конкретного взаємовигідного алгоритму радикального покращення" роботи "зернового коридору", повідомило джерело Reuters.
"Україна та Туреччина підтвердили готовність працювати за алгоритмом, запропонованим генсеком. У той же час, станом на 30 травня, росія не дала своєї згоди, незважаючи на наявність сприятливих позицій в алгоритмі", - зазначає видання.
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