єЧерга починає скасовувати записи на перетин кордону з неправдивими даними

З 5 червня система “Електронна черга перетину кордону” скасовуватиме записи з неправдивими даними.
Про це повідомили у Державній службі України з безпеки на транспорті.
“Моніторинг записів користувачів показав: однією з поширених проблем є внесення в Систему недостовірних даних з метою стати в єЧергу раніше, ніж це передбачено правилами, а саме − записати машину в єЧергу без вантажу, але згодом її завантажити. Ми вирішили цю проблему: якщо запис в єЧергу зроблено на машину без вантажу, а пізніше її завантажили, то система скасує такий запис”, − йдеться у повідомленні.
Новий механізм діятиме постійно. єЧерга буде порівнювати список порожніх вантажівок з базою митних декларацій. Вантажівки, до яких після реєстрації в єЧерзі будуть виявлені митні декларації, будуть відмічені в системі спеціальною позначкою і згодом видалені з єЧерги.
“Радимо вже скасувати чергу і записатись в неї з коректними даними про вантаж тим, хто наразі зареєстрував порожню автівку, але планує перетинати кордон з вантажем. Перереєстрація в черзі дозволить вам зекономити час”, − повідомили у держслужбі.
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