Учасники саміту "Бухарестської дев’ятки" схвалили членство України в НАТО

Учасники саміту "Бухарестської дев’ятки" у вівторок у спільній заяві підтвердили наміри продовжувати фінансову та військову підтримку України, а також схвалили її майбутнє членство в Північноатлантичному альянсі.
Про це йдеться в підсумковій заяві саміту, яку цитує "Європейська правда".
Лідери "Бухарестської дев’ятки" стверджують, що саміт НАТО у Вільнюсі "має ще більше посилити нашу політичну й практичну підтримку України".
"Ми прагнемо до більш потужного, багаторічного і всеосяжного пакету підтримки для України, який посилить її обороноздатність також шляхом впровадження стандартів НАТО і підвищення оперативної сумісності з НАТО", – зазначають вони.
Зокрема, лідери дев’яти країн висловили "рішучу підтримку євроатлантичним прагненням України і підтверджують рішення Бухарестського саміту 2008 року про те, що Україна стане членом НАТО".
"У зв'язку з цим ми очікуємо, що у Вільнюсі ми піднімемо наші політичні відносини з Україною на новий рівень і започаткуємо новий політичний курс, який приведе Україну до членства в НАТО, як тільки дозволять умови", – йдеться в заяві.
Також "Бухарестська дев’ятка" заохочує Україну продовжувати реформи, які є необхідними для подальшого прогресу на шляху до членства в ЄС і НАТО.
Окремо в заяві засуджуються численні воєнні злочини росії, яку закликають "негайно припинити бойові дії і беззастережно вивести свої війська з території України", а також засуджуються "всі, включно з білоруссю, хто активно сприяє російським військовим зусиллям".
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023