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Учасники саміту "Бухарестської дев’ятки" схвалили членство України в НАТО

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Учасники саміту "Бухарестської дев’ятки" у вівторок у спільній заяві підтвердили наміри продовжувати фінансову та військову підтримку України, а також схвалили її майбутнє членство в Північноатлантичному альянсі.

Про це йдеться в підсумковій заяві саміту, яку цитує "Європейська правда".

Лідери "Бухарестської дев’ятки" стверджують, що саміт НАТО у Вільнюсі "має ще більше посилити нашу політичну й практичну підтримку України".

"Ми прагнемо до більш потужного, багаторічного і всеосяжного пакету підтримки для України, який посилить її обороноздатність також шляхом впровадження стандартів НАТО і підвищення оперативної сумісності з НАТО", – зазначають вони.

Зокрема, лідери дев’яти країн висловили "рішучу підтримку євроатлантичним прагненням України і підтверджують рішення Бухарестського саміту 2008 року про те, що Україна стане членом НАТО".

"У зв'язку з цим ми очікуємо, що у Вільнюсі ми піднімемо наші політичні відносини з Україною на новий рівень і започаткуємо новий політичний курс, який приведе Україну до членства в НАТО, як тільки дозволять умови", – йдеться в заяві.

Також "Бухарестська дев’ятка" заохочує Україну продовжувати реформи, які є необхідними для подальшого прогресу на шляху до членства в ЄС і НАТО.

Окремо в заяві засуджуються численні воєнні злочини росії, яку закликають "негайно припинити бойові дії і беззастережно вивести свої війська з території України", а також засуджуються "всі, включно з білоруссю, хто активно сприяє російським військовим зусиллям".

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