Юсов: Підрив Каховської ГЕС був спланований військово-політичним керівництвом рф

Підрив Каховської гідроелектростанції був спланований військово-політичним керівництвом рф, а те, що за тиждень до теракту росія дозволила не розслідувати аварії на небезпечних об'єктах, – фактично є "явкою з повинною". Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

"рашисти зараз розгортають на міжнародному рівні масштабну інформаційно-психологічну операцію, метою якої є зняти відповідальність із себе. Або, якщо цього не вийде, принаймні врівняти жертву й агресора, і організувати якусь певну дискусію. Тобто "давайте поговоримо", "давайте зробимо вигляд, що не все так однозначно". Але ні. Все однозначно", – наголосив Юсов.

Він зазначив, що за підрив ГЕС несе відповідальність держава-агресор і персональну відповідальність – російський диктатор володимир путін, його поплічники й інші особи, причетні до рашистського режиму.

За словами представника ГУР, наразі є доказова база, що за цілеспрямованим підривом ГЕС стоїть військово-політичне керівництво рф, і ця база продовжує збиратись.

Він нагадав, що Україна ще минулого року інформувала світ, що росіяни замінували дамбу. За його словами, окупанти весь цей час готували даний злочин і шукали для цього "слушну і критичну нагоду". Наразі рф здійснила цей злочин, намагаючись скувати дії Сил оборони.

"Те, що за тиждень до цього в російську нормативно-правову базу були внесені зміни про те, що можна не розслідувати наслідки техногенної катастрофи у воєнний час, – здається, це явка з повинною", – вважає Юсов.

Він зазначив, що в перші години після теракту заяви окупантів та пропагандистів рф суперечили одне одному. Зокрема, вони намагались звинуватити Україну в спробі зірвати їхній "наступ" на південному напрямку, який насправді не планувався – там не було зосереджено ударних угруповань рф, окупанти там стояли в обороні, тож Україна не мала жодних мотивів.