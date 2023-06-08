Юсов: Підрив Каховської ГЕС був спланований військово-політичним керівництвом рф

Підрив Каховської гідроелектростанції був спланований військово-політичним керівництвом рф, а те, що за тиждень до теракту росія дозволила не розслідувати аварії на небезпечних об'єктах, – фактично є "явкою з повинною". Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.
"рашисти зараз розгортають на міжнародному рівні масштабну інформаційно-психологічну операцію, метою якої є зняти відповідальність із себе. Або, якщо цього не вийде, принаймні врівняти жертву й агресора, і організувати якусь певну дискусію. Тобто "давайте поговоримо", "давайте зробимо вигляд, що не все так однозначно". Але ні. Все однозначно", – наголосив Юсов.
Він зазначив, що за підрив ГЕС несе відповідальність держава-агресор і персональну відповідальність – російський диктатор володимир путін, його поплічники й інші особи, причетні до рашистського режиму.
За словами представника ГУР, наразі є доказова база, що за цілеспрямованим підривом ГЕС стоїть військово-політичне керівництво рф, і ця база продовжує збиратись.
Він нагадав, що Україна ще минулого року інформувала світ, що росіяни замінували дамбу. За його словами, окупанти весь цей час готували даний злочин і шукали для цього "слушну і критичну нагоду". Наразі рф здійснила цей злочин, намагаючись скувати дії Сил оборони.
"Те, що за тиждень до цього в російську нормативно-правову базу були внесені зміни про те, що можна не розслідувати наслідки техногенної катастрофи у воєнний час, – здається, це явка з повинною", – вважає Юсов.
Він зазначив, що в перші години після теракту заяви окупантів та пропагандистів рф суперечили одне одному. Зокрема, вони намагались звинуватити Україну в спробі зірвати їхній "наступ" на південному напрямку, який насправді не планувався – там не було зосереджено ударних угруповань рф, окупанти там стояли в обороні, тож Україна не мала жодних мотивів.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023