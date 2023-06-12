Ляшко: Епідситуація на півдні України сьогодні контрольована, стабільна, але напружена

Епідемічна ситуація на півдні контрольована, але напружена. У підтоплених районах через підрив Каховської ГЕС фахівці не виявили небезпечних інфекційних захворювань. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктора Ляшко в ефірі телемарафону.
Було декілька випадків гастроентероколітів, але вони навіть не з цієї території, яка потрапила в зону підтоплення. Епідситуація сьогодні контрольована, стабільна, але напружена», – заявив міністр.
Ляшко заспокоїв, що вода у централізованій водопровідній мережі повністю відповідає санітарним нормам і безпечна для вживання.
«У поверхневих водах у південних регіонах зафіксували перевищення мікробіологічних показників. Це свідчить про небезпеку води та її забруднення», – додав він, закликавши жителів підтоплених регіонів півдня не купитися у водоймах.
Нагадаємо, унаслідок руйнування російськими загарбниками Каховської гідроелектростанції загинули шість осіб. Ще майже чотири десятки жителів – вважаються зниклими безвісти, серед них є діти.
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