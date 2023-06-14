Юсов: Російська “еліта” розуміє, що вони програли

Російські окупаційні війська готувалися до контрнаступу української армії. російська “еліта” водночас розуміє, що вони програли.
Про це 13 червня заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, інформує FREEDOM.
“Тут як в анекдоті “розтин покаже”, що у реального путіна [усвідомлює він реальну картину на фронті чи ні - ред.]. Але колективний Путін розуміє глухий кут, у якому перебуває. Колективний путін — це найближче оточення диктатора, люди, які ухвалюють рішення, впливають на ухвалення рішень. Звичайно, підстав для оптимізму в них немає. Це не означає, що нам легко і буде легко. Ворог готувався до активних дій українських Сил безпеки й оборони, весь світ бачить сьогодні в онлайн-режимі ці багатокілометрові рови, інженерні споруди, мінні поля тощо. Але глобально російська так звана еліта розуміє, що вони програли, що повномасштабне вторгнення до України було не просто помилкою, а злочином”, — сказав він.
І те, що сьогодні вже особисто шойгу й путін виконують обов’язки прессекретарів тієї самої горезвісної “другої армії у світі”, свідчить про те, що більше нікому вже й не вірять навіть усередині країни, і доводиться віддуватися самим. Але дуже скоро і їм перестануть вірити, додав представник ГУР.
Також він відповів на запитання про те, яку роботу веде українська розвідка для залучення людей з оточення Путіна для співпраці.
“Про доступ до тіла, про відстань, сантиметри не говоритимемо, але, безумовно, Україна і ГУР зокрема працюють над тим, щоб мати людей, які допомагають Україні боротися з російською агресією і надавати необхідну для цього інформацію. Такі люди є, і це робота, яка постійно ведеться. Мотиви їхньої співпраці абсолютно різні — від політичних до суто приземлених”, — розповів Юсов.
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