Зеленський: Винищувачі F-16 можуть надійти до України через шість-сім місяців

Винищувачі F-16 можуть надійти до України через шість-сім місяців, вважає президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє ВВС.

Зеленський переконаний, що українські пілоти розпочнуть навчання на винищувачах F-16 у серпні 2023 року.

"Український лідер знову виступив за те, щоб Україна отримала F-16 американського виробництва, і висловив переконання, що пілоти винищувачів можуть почати навчання вже в серпні, а перші літаки можуть надійти через шість-сім місяців", – йдеться у матеріалі видання.

Нагадаємо, раніше Резніков заявив, що українським пілотам може знадобитися лише чотири місяці, щоби освоїти F-16.

Крім того, українські пілоти розпочали навчання на винищувачах F-16.