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Spiegel: пригожин не отримав від російських державних сил підтримки, на яку сподівався

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У МЗС та Міноборони Німеччини вважають, що засновник пвк вагнера євген пригожин сподівався на більшу підтримку в росії, тому, ймовірно, і зупинив заколот проти військово-політичного керівництва.

Про це пише Spiegel.

За даними видання, ввечері 24 червня під час брифінгу політичний директор МЗС Тьорвен Беллманн і парламентський державний секретар з питань оборони Зімтьє Меллер висловили підозру, що пригожин не отримав від російських державних сил підтримки, на яку він сподівався у спробі державного перевороту, і тому зупинив похід на москву.

Водночас обидва представники уряду не змогли надати жодної інформації щодо змісту угоди між кремлем і пригожиним або щодо місцеперебування путіна, міністра оборони шойгу і начальника генштабу герасимова.

За інформацією Spiegel, на початку тижня очікується на позачергове засідання комітетів із закордонних справ і оборони.

Spiegel
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