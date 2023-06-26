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BIS: Глобальна економіка перебуває на критичному етапі

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Cвітова економіка перебуває у вирішальному моменті, оскільки країни намагаються приборкати інфляцію. Як передає Reuters, про це йдеться в звіті Банку міжнародних розрахунків (BIS) – фінансовій організації, яка сприяє роботі центральних банків різних країн й проводить економічні дослідження.

У BIS зазначили, що попри невпинне зростання процентних ставок протягом останніх 18 місяців, інфляція в багатьох провідних економіках залишається вперто високою, тоді як стрибок вартості запозичень спровокував найсерйозніші банківські крахи з часів фінансової кризи 2008 року. При цьому в Банку закликали до подальшого підвищення ставок.

"Глобальна економіка перебуває на критичному етапі. Необхідно вирішувати серйозні виклики. Час одержимої гонитви за короткостроковим зростанням минув. Грошово-кредитна політика тепер має відновити цінову стабільність. Фіскальна політика має консолідуватися", – висловився генеральний менеджер BIS Агустін Карстенс.

У Банку також вказали, що чим довше інфляція залишається високою, тим сильніше та триваліше існує необхідність у жорсткій політиці, і ймовірність подальших проблем у банківському секторі наразі є суттєвою. Якщо процентні ставки досягнуть рівня середини 1990-х років, загальний тягар обслуговування боргу для провідних економік буде, за інших рівних умов, найвищим в історії.

"Я думаю, що центральні банки візьмуть інфляцію під контроль. Це їхнє завдання – відновити цінову стабільність. Питання в тому, якою буде ціна", – сказав керівник грошово-кредитного та економічного підрозділу BIS Клаудіо Боріо в коментарі Reuters.

BIS
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