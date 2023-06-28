Байдену пропонують надіслати Україні касетні боєприпаси

Двопартійна група законодавців закликає адміністрацію президента США Джо Байдена надіслати касетні боєприпаси Україні, це могло б допомогти прорвати укріплені російські лінії, які гальмують український контрнаступ.
Про це повідомляє Foreign Policy.
У листі, надісланому президенту США, парламентарі закликали Білий дім надати Україні вдосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення, більш відомі під абревіатурою DPICM, для допомоги у наявному контрнаступі.
Цю зброю можна використовувати для пострілів з артилерійських гармат і розкидати до 88 бомб на полі бою. Це може допомогти Україні прорватися крізь російські танки й окопані позиції. Водночас, якщо не знешкодити боєприпаси, вони можуть продовжувати вбивати і калічити мирних жителів ще довго після того, як бойові дії вщухнуть.
«Під час холодної війни DPICM були розроблені спеціально для протидії чисельній і матеріальній перевазі Росії. Тепер вони можуть бути використані за призначенням для захисту України – і для захисту Україною Європи, і, зрештою, для національної безпеки США», – вважають законодавці.
Військові аналітики, які виступають за відправлення зброї Україні, вважають, що DPICM може допомогти вирішити проблему нестачі артилерії України.
Інші експерти заявляють, що надсилання касетних боєприпасів підірве міжнародні режими контролю над озброєннями, включаючи Конвенцію про касетні боєприпаси, спрямовану на запобігання глобальному поширенню цих суперечливих боєприпасів, які розкидають вибухові бомби на великі території.
Водночас ані росія, ані Україна не є учасниками конвенції. Законодавством США наразі заборонено експортувати DPICM.
Однак у виданні вказують, що в адміністрації Байдена, здається, схиляються до можливого надання такої зброї українцям.
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