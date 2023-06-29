Блінкен: Українські сили мають все необхідне для досягнення перемоги

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що контрнаступ ЗСУ наразі перебуває на початковому етапі та підкреслив, що українські сили мають все необхідне для досягнення перемоги.
Про це він сказав в інтерв’ю MSNBC.
«Контрнаступ знаходиться на початковому етапі. Ви чули, як міністр оборони України недавно сказав, що вони ще планують застосувати основну частину своїх сил», – зазначив Блінкен.
Водночас глава американської дипломатії підкреслив, що росіяни місяцями готували оборонні укріплення, але ЗСУ за підтримки західних союзників здатні подолати це.
«Тільки вчора ми заявили про додаткову допомогу для України. Вони мають те, що їм потрібно для успіху», – запевнив держсекретар США.
Крім того, Блінкен вважає, що поки в росії відволікаються на внутрішні чвари, пов’язані з заколотом очільника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, Україна має додаткові умови для успіху. Зокрема тому, що сили «Вагнера» були відведені з фронту.
Також держсекретар США наголосив, що основні події, пов’язані з контрнаступом, відбуватимуться впродовж ближчих тижнів і місяців.
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