Ляшко розповів про спеціальні системи оповіщення населення у разі теракту на ЗАЕС

У разі теракту на Запорізькій АЕС навіть за відсутності Інтернету працюватимуть спеціальні системи оповіщення населення.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"Є відповідні системи оповіщення, які працювали, працюють і спрацюють у разі, не дай Боже, теракту на ЗАЕС. Питання про те, як відбуватиметься комунікація влади з населенням, уже чітко відпрацьоване, і системи оповіщення будуть ще вкотре перевірено додатково", – сказав Ляшко.

Він наголосив, що дуже важливо не створювати паніки у тій чи іншій ситуації та дотримуватися усіх рекомендацій органів влади.

"Чітке дотримання таких рекомендацій власне і рятує життя", – наголосив міністр.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський у екстреному зверненні днями повідомив, що розвідка отримала дані про розгляд Росією сценарію терористичного акту на ЗАЕС. Росіяни для цього вже все підготували.

Найбільша атомна станція Європи ЗАЕС була захоплена росіянами на початку повномасштабного вторгнення. Відтоді окупанти постійно ризикують влаштувати атомну катастрофу, оскільки розмістили на станції свої боєприпаси та зброю. Станція багато разів екстрено вимикалася від електропостачання, але українські фахівці, які продовжують підтримувати її життєдіяльність, відновлювали роботу.