ЦРУ: Відмова США від економічних відносин з Китаєм була б нерозважливим кроком

Директор ЦРУ Вільям Бернс вважає, що відмова США від економічних відносин з Китаєм була б нерозважливим кроком з огляду на глибоку взаємозалежність двох країн, водночас Штатам слід диверсифікувати ланцюжки постачань.
Про це, як із посиланням на Reuters передає Укрінформ, Бернс сказав під час лекції в англійському місті Оксфорд,.
«Китай – єдина країна, яка має намір змінити міжнародний порядок і має все більшу економічну, дипломатичну, військову та технологічну силу для цього», - вказав Бернс.
Водночас, за його словами, в сучасному світі будь-якій країні небезпечно потрапити в залежність від одного постачальника найважливіших технологій і корисних копалин.
«Відповідь на це питання полягає не в тому, щоб від’єднатися від такої економіки, як китайська - це було б безглуздо. А в розумному зменшенні ризиків і диверсифікації шляхом забезпечення стійких ланцюгів постачань, захисту нашої технологічної переваги та інвестування в промислові потужності», - зазначив директор ЦРУ.
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