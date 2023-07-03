Неїжпапа: Роботи з будівництва корвету «Гетьман Іван Мазепа» відбувається швидше ніж планувалося

Будівництва корвету «Гетьман Іван Мазепа» відбувається навіть швидше ніж планувалося. І вже наступного року цей корабель має увійти до складу ВМС України. Про це в інтерв’ю АрміяInform розповів командувач українського флоту, віцеадмірал Олексій Неїжпапа, повідомляє УНН.
«Усе триває відповідно до плану, навіть швидше. Попри повномасштабну російську агресію, з боку керівництва держави є підтримка й розуміння, що ми маємо будувати потужний флот та дивитися в майбутнє. Те, що наша перемога є неминучою, ми розуміємо, але, на жаль, противник і після того, як залишить нашу територію, все одне буде нашим сусідом. І ми повинні мати такий флот, який більше не дасть загарбнику взагалі подумати знову здійснити на нас напад та подивитися в бік нашої країни. Тому будівництво таких кораблів триває, і воно триває відповідно до графіка та навіть трішки з його випередженням. Усе озброєння, призначене для корабля, буде поставлене своєчасно, і вже наступного року цей корабель має увійти до складу ВМС», - повідомив командувач.
Неїжпапа також розповів про те, яке озброєння нестиме корвет.
«Оснащення корабля озброєнням визначене контрактом. На ньому будуть встановлені артилерійські системи калібром 76 та 205 мм, крилаті ракети, зенітно-ракетний комплекс дальністю понад 20 км, засоби радіоелектронної боротьби», - повідомив він.
Командувач уточнив, що відповідно до чинного контракту, два такі кораблі будуються за кордоном. А ще два кораблі планується збудувати вже в Україні.
«Також у Туреччині триває підготовка команди цього корабля. Спочатку екіпаж індивідуально опановуватиме техніку та озброєння, що встановлені на кораблі. А після проходження індивідуальної підготовки за спеціальностями вже триватиме загальна підготовка екіпажу, бо у складі турецького флоту є кораблі цього типу. Стажування та тренування на них наших військових моряків дозволить їм якнайшвидше здобути необхідні практичні навички», - розповів Неїжпапа.
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