Неїжпапа: Країни НАТО можуть долучитися до процесу розмінування Чорного моря

Країни, які є членами НАТО, у перспективі можуть долучитися до процесу розмінування Чорного моря.
Про це командувач ВМС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа сказав в інтерв’ю АрміяInform.
«Але ми добре усвідомлюємо це та, звісно, готуємося до того, щоб за першої нагоди розпочати протимінну операцію з розчищення від мін Чорного моря. Для цього створили штаб, який уже сьогодні розробляє такого змісту операції. У цьому ж напрямі існують певні домовленості й з нашими партнерами, зокрема з країнами НАТО щодо долучення в перспективі до цієї роботи протимінної групи Північноатлантичного альянсу, яка на постійній основі працює у Середземному морі», - сказав Неїжпапа.
Він зауважив, що у зв’язку з підривом росіянами дамби на Каховській ГЕС кількість мін у Чорному морі збільшилася в рази.
Тому що Росія, побоюючись українського контрнаступу через річку Дніпро, створила цілу систему мінних загороджень, установивши на річці протидесантні, якірні, річкові міни, які, звісно, потоком води були змиті та опинилися в Чорному морі.
«Тому кількість мін, які були в морі до цієї трагічної події, з тим, що ми маємо сьогодні, дуже важко порівняти», - додав віцеадмірал.
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