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В Україні набуває чинності новий антитютюновий закон

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В Україні від 11 липня 2023 року набуває чинності новий антитютюновий закон, який парламентарії ухвалили наприкінці 2021 року.

Головними цілями законопроєкту є забезпечення високого рівня захисту здоров'я людей, особливо дітей та молоді, від паління, про це повідомляє Держпродспоживслужба.

За інформацією відомства, новий закон регламентує такі зміни:

– заборонять рекламу та стимулювання продажів тютюнових виробів, електронних сигарет і рідин до них;

– встановлять штраф за реалізацію особам, які не досягли 18 років, у розмірі 1 020 грн, а в разі повторного протягом року порушення – 10 200 грн;

– заборонять продаж ароматизованих сигарет і тютюну для самокруток;

– запровадять відповідальність за заборону куріння з використанням пристроїв для нагрівання в усіх громадських місцях і приміщеннях за аналогією з курінням звичайних сигарет.

У пояснювальній записці до документа зазначається, що вживання тютюну – одна з основних причин смертності, якій можна запобігти.

Так, за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), від хвороб, спричинених вживанням тютюну, щороку помирає понад 8 мільйонів людей у світі. В Україні ця цифра становить близько 130 тис. осіб.

Вживання тютюнових виробів є одним з основних чинників ризику виникнення неінфекційних захворювань, на які припадає 84% усіх смертей в Україні.

"Головними цілями законопроєкту є забезпечення високого рівня захисту здоров'я людей, особливо дітей та молоді, від паління, що сприятиме зменшенню захворюваності та передчасної смертності від неінфекційних хвороб, зокрема захворювань, спричинених вживанням тютюнових виробів, електронних сигарет і рідин", – йдеться в тексті пояснювальної записки.

Держпродспоживслужба, тютюн
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