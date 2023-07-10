В Україні набуває чинності новий антитютюновий закон

В Україні від 11 липня 2023 року набуває чинності новий антитютюновий закон, який парламентарії ухвалили наприкінці 2021 року.
Головними цілями законопроєкту є забезпечення високого рівня захисту здоров'я людей, особливо дітей та молоді, від паління, про це повідомляє Держпродспоживслужба.
За інформацією відомства, новий закон регламентує такі зміни:
– заборонять рекламу та стимулювання продажів тютюнових виробів, електронних сигарет і рідин до них;
– встановлять штраф за реалізацію особам, які не досягли 18 років, у розмірі 1 020 грн, а в разі повторного протягом року порушення – 10 200 грн;
– заборонять продаж ароматизованих сигарет і тютюну для самокруток;
– запровадять відповідальність за заборону куріння з використанням пристроїв для нагрівання в усіх громадських місцях і приміщеннях за аналогією з курінням звичайних сигарет.
У пояснювальній записці до документа зазначається, що вживання тютюну – одна з основних причин смертності, якій можна запобігти.
Так, за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), від хвороб, спричинених вживанням тютюну, щороку помирає понад 8 мільйонів людей у світі. В Україні ця цифра становить близько 130 тис. осіб.
Вживання тютюнових виробів є одним з основних чинників ризику виникнення неінфекційних захворювань, на які припадає 84% усіх смертей в Україні.
"Головними цілями законопроєкту є забезпечення високого рівня захисту здоров'я людей, особливо дітей та молоді, від паління, що сприятиме зменшенню захворюваності та передчасної смертності від неінфекційних хвороб, зокрема захворювань, спричинених вживанням тютюнових виробів, електронних сигарет і рідин", – йдеться в тексті пояснювальної записки.
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