Шмигаль: Уряд збільшить держзамовлення на підготовку медиків і соцпрацівників

Кабінет Міністрів збільшить державне замовлення на підготовку медиків, реабілітологів і соцпрацівників вже з цього навчального року.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram-каналі, передають Українськi Новини.
"Обговорили зміни до державного замовлення у закладах освіти. Дав завдання усім відповідальним міністерствам опрацювати можливість збільшення держзамовлення, зокрема, на медиків, реабілітологів і соцпрацівників уже з цього навчального року", - повідомив він.
Шмигаль зазначив, що повномасштабна війна змінила ринок праці в Україні і сьогодні держава потребує більше фахівців у медичній та соціальній сферах, їх підготовка має розпочатися вже зараз, про це йшлося на урядовій нараді.
Він також зазначив, що відновлення України стане наймасштабнішим проєктом з часів Другої світової, тож на саперів, будівельників та інші дотичні професії буде найвищий запит на ринку праці.
Шмигаль повідомив, що за підсумками наради дав також завдання підготувати й подати у вересні державне замовлення на наступний навчальний рік, щоб батьки та абітурієнти завчасно змогли ознайомитися із затребуваними спеціальностями.
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