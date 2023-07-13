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Данілов про саміт у Вільнюсі: Весь світ спостерігав кінець проєкту путіна

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Під час саміту НАТО у Вільнюсі відбулася подія історичного значення для України, навіть якщо цього разу не було рішення про повноцінне членство України у блоці.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. На його думку, сьогодні весь світ спостерігав кінець проєкту російського диктатора володимира путіна.

«Місце та вага України в порядку денному Вільнюського саміту НАТО 2023 року – подія історичного значення, навіть без рішення про повноцінне членство (тимчасово). У геополітичному вимірі саміт – це кінець проєкту путіна з відновлення російсько-радянської імперії, який він розпочав своєю промовою в Мюнхені у 2007 році», – стверджує Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що на саміті НАТО у Вільнюсі Україна поставила власну резолюцію на путінському папірці: the end of the empire (у перекладі з англійської мови це означає кінець імперії).

Данілов
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