Укренерго закликає українців економити електроенергію

Через спеку в Україні вечорами зростає навантаження на енергетичну систему, у зв'язку із чим українцям треба економити електроенергію. Про це компанія "Укренерго" заявила в Telegram.

"Після помірної температури на вихідних і у понеділок спека знову сприяє зростанню споживання. Вечірній максимум споживання вчора о 21.00 був дещо вищим, ніж у вечір понеділка. [...] Загальний графік споживання по країні вказує на недостатність заходів з економії електроенергії", – ідеться в повідомленні.

У компанії подякували тим, хто вже економить у вечірні години, але попередили, що "зі зростанням спеки зростає і навантаження на енергосистему".

"З 16.00 до 23.00 щодня охолоджуйте приміщення, виставляючи температуру кондиціонерів не нижче 23˚С; вимкніть потужні електроприлади або користуйтеся ними по черзі; переносьте користування електроприладами на ранкові, денні або нічні години доби; вимикайте світло, якщо виходите з приміщення", – закликали в "Укренерго".

Там пояснили, що обмеження електропостачання на сьогодні не прогнозують, але зменшення споживання електроенергії у вечірні години потрібне для зниження навантаження на енергосистему й полегшення її балансування."Із 17.00 до 23.00 передбачений імпорт електроенергії зі Словаччини з максимальною потужністю близько 300 МВт. Експорт відсутній", – наголосили в "Укренерго".