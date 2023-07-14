Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Європарламент підтримав прискорення доставки боєприпасів та ракет в Україну

52

Депутати Європарламенту підтримали плани щодо розширення виробництва боєприпасів та ракет на території Європейського Союзу.

Про це йдеться на офіційному сайті законодавчого органу ЄС.

Документ підтримали 505 депутатів, ще 56 висловилися проти, а 21 парламентар утримався.

Акт, ухвалений у Європарламенті, покликаний прискорити доставку боєприпасів та ракет в Україну та допомогти державам-членам поповнити свої арсенали.

Документ також передбачає виділення 500 млн євро із загального бюджету ЄС для нарощування виробництва боєприпасів та ракет.

«Сьогоднішнє голосування знаменує собою ще один крок уперед у галузі безпеки та оборони Європи, а також у нашій непохитній підтримці України. Ми раді узгодити терміновий аспект Акту: забезпечення більшої кількості боєприпасів для України», – зазначив керівник переговорної групи Європарламенту Крістіан Буйой.

Нагадаємо, нещодавно Рада ЄС ухвалила рішення про збільшення загальної фінансової стелі Європейського фонду миру до 12 млрд євро.

Європарламент
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 14 июля 2023
Четверг, 13 июля 2023
Среда, 12 июля 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об опыте «азиатских тигров»

Может ли Украина или lheubt страны развивающихся экономик повторить экономическое чудо «азиатских тигров» (Ю.Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур, позднее – Китай)? Нет.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023