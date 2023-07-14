Європарламент підтримав прискорення доставки боєприпасів та ракет в Україну

Депутати Європарламенту підтримали плани щодо розширення виробництва боєприпасів та ракет на території Європейського Союзу.
Про це йдеться на офіційному сайті законодавчого органу ЄС.
Документ підтримали 505 депутатів, ще 56 висловилися проти, а 21 парламентар утримався.
Акт, ухвалений у Європарламенті, покликаний прискорити доставку боєприпасів та ракет в Україну та допомогти державам-членам поповнити свої арсенали.
Документ також передбачає виділення 500 млн євро із загального бюджету ЄС для нарощування виробництва боєприпасів та ракет.
«Сьогоднішнє голосування знаменує собою ще один крок уперед у галузі безпеки та оборони Європи, а також у нашій непохитній підтримці України. Ми раді узгодити терміновий аспект Акту: забезпечення більшої кількості боєприпасів для України», – зазначив керівник переговорної групи Європарламенту Крістіан Буйой.
Нагадаємо, нещодавно Рада ЄС ухвалила рішення про збільшення загальної фінансової стелі Європейського фонду миру до 12 млрд євро.
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