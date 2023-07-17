Україна отримала менше ніж 15% засобів розмінування, які запросила перед контрнаступом

Сполучені Штати Америки та інші міжнародні партнери передали Україні менше ніж 15% засобів розмінування, які Київ запросив перед початком контрнаступальної операції на півдні країни.

Про це пише The Washington Post із посиланням на українських військових чиновників.

Співрозмовники видання розповіли на умовах анонімності, що частина з переданої союзниками техніки для розмінування надійшла в розпорядження українських військових тільки минулого тижня.

Видання зазначає, що раніше американські офіційні особи заявили, що вони нібито передали Україні практично всі види обладнання, яке було запрошено перед контрнаступом.

Вони попередили, що не завжди можливо надати ту кількість, яку запитує Україна. При цьому у випадку з системами розмінування США працюють над тим, щоб ЗСУ найближчим часом отримали більше таких систем.

Зазначається, що рішення про передачу касетних боєприпасів нібито спрямоване на збільшення вогневої переваги. Це нібито дасть змогу отримати необхідний час і простір для використання вже наявної інженерної техніки.