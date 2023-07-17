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Юсов: Загроза теракту на ЗАЕС залишається

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Загроза теракту на Запорізькій атомній електростанції залишається, доки там перебувають російські військові.

Про це сказав в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

"На жаль, ці важливі об'єкти - Кримський титан та Запорізька станція - перебувають під окупацією. Проведено роботи з мінування об'єктів на території ЗАЕС та заводу Титан. Ситуація поки що не змінилася і розмінування там не відбувалося. Триває політика шантажу. Говорити про те, що теракт - вирішений сценарій, ми сьогодні не будемо. Але ця загроза існує, поки на цьому та інших важливих об'єктах перебувають російські окупанти", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Енергоатом попередив про нову загрозу на Запорізькій АЕС. Росіяни мають намір перевести енергоблок №4 ЗАЕС у стан "гарячий зупин" і відмовляються виводити в "холодний зупин" енергоблок №5. Це може призвести до аварії та масштабного викиду радіації.

Юсов
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