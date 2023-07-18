Енергоатом: Фактично окупанти продовжують використовувати ЗАЕС як свою військову базу

Ситуація на Запорізькій АЕС залишається складною, окупанти мінують станцію.
Про це повідомив президент ДП НАЕК Енергоатом Петро Котін, пише пресслужба НАЕК.
"Фактично російські окупанти продовжують використовувати її як свою військову базу. Ми регулярно отримуємо повідомлення, що вони мінують нашу станцію", - сказав Котін.
На ЗАЕС перебувають інспектори МАГАТЕ, і їхня інформація допомагає розуміти, що відбувається на об’єкті, але окупанти не допускають представників інспекторів до всіх зон, які необхідно оглянути.
"Попри деградацію обладнання ми дуже чекаємо моменту, коли зможемо повернути контроль над станцією, щоб відновити її повноцінну роботу", - додав Петро Котін.
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