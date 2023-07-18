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Совсун: До Ради подали альтернативний законопроєкт про застосування англійської мови в Україні

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До Верховної Ради подали альтернативний законопроєкт про застосування англійської мови в Україні. Про це повідомила народна депутатка Інна Совсун.

За її словами, знання англійської важливе для суспільства, особливо це стосується молодшого покоління. "Але правда також в тому, що українська мова, на жаль, досі потребує захисту й популяризації в Україні", — додала Совсун.

Згідно з пропозиціями депутатки, фільми англійською можна показувати в кінотеатрах в оригіналі з українськими субтитрами, однак це не має стати обов'язковим.

Зокрема, в альтернативному законопроєкті додали перелік осіб, що зобов'язані володіти англійською:

  • керівники вишів і наукових установ (з деякими винятками);
  • університетські викладачі (окрім філологів);
  • випускники університетів за медичними та правничими спеціальностями.

Також Совсун пропонує підвищити вимоги з рівня В1 до В2, зокрема, для керівників закладів вищої освіти та на присвоєння ступенів доктора філософії та доктора мистецтва.

"Прибрали вимогу, що всі прокурори мають володіти англійською та скласти іспит на знання мови. Адже 90% прокурорів не використовують її в роботі, натомість через брак часу мають провадження, що не рухаються роками. Краще зосередитися на безпосередній роботі", — додала народна депутатка.

Совсун пропонує правки щодо іспиту на визначення рівня володіння англійською:

  • щоб зекономити бюджетні кошти, повторно складати іспит на визначення рівня англійською можна необмежену кількість разів, але не частіше одного разу на чотири місяці. Для громадян України іспит безкоштовний за умови, що особа його складає не частіше ніж раз на рік;
  • іспит має проводити окремий незалежний орган із гарантією дотримання вимог академічної доброчесності, об'єктивності та незалежності й мати прив'язку до рекомендацій Ради Європи з мовної освіти (CERF);
  • особи, які претендують на посади державної служби категорії "А", та керівники вишів складають не іспит, а мають отримати сертифікат міжнародного зразка;
  • ті, хто навчалися англійською, замість іспиту можуть надати дипломи вишу.

"Я реалістично розумію, що в українській демократії "з особливостями" — підтримку отримає президентський законопроєкт, з усіма його дивними нормами про обов'язкове використання англійської мови у садочках. Проте все ж сподіваюся, що частина норм — насамперед щодо дубляжу та англійської мови в університетах — буде використана для підготовки фінальної версії законопроєкту", – підсумувала Інна Совсун.

Совсун, англійська мова
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