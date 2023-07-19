Кулеба закликав країни ООН підтримати Формулу миру Зеленського

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба піддав критиці «абстрактні заклики до абстрактного миру», оскільки, ті хто закликає до такого миру, «мають на увазі щось інше».
Як передає власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку, про це він заявив у вівторок на відкритих дебатах Генеральної Асамблеї ООН «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України».
Кулеба вкотре закликав країни ООН підтримати Формулу миру Президента Володимира Зеленського й разом працювати над її втіленням.
«Ми постійно чуємо абсурдні заклики до абстрактного миру. Більшість із них насправді мають на увазі не мир, а дещо інше. Деякі з них я перекладу з дипломатичної мови на мову здорового глузду», – сказав він.
За словами міністра, насправді ж вони пропонують, щоб росія залишила собі вкрадені українські землі й продовжила вбивати, катувати, ґвалтувати та залякувати людей на окупованих територіях.
«Інші цинічно заявляють, що саме Україна «затягує» війну. Вони насправді мають на увазі таке: «Україна повинна здатися й дозволити росії якомога швидше завершити свій геноцид», - підкреслив він.
Кулеба зауважив, що ті, хто пропонує припинити надсилати Україні зброю, прагнуть залишити Україну беззахисною, щоб рф перемогла, щоб «швидше продовжувати з росією звичний бізнес».
«Після опору російській повномасштабній агресії протягом понад півтора року, мій 40-мільйонний народ може відповісти на всі ці пропозиції лише одне: «Ні!», – наголосив міністр.
За його словами, агресора буде притягнуто до відповідальності, бо лише так можна відновити справедливий і міцний мир для України й повагу до Статуту ООН.
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