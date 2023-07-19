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Кулеба закликав країни ООН підтримати Формулу миру Зеленського

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба піддав критиці «абстрактні заклики до абстрактного миру», оскільки, ті хто закликає до такого миру, «мають на увазі щось інше».

Як передає власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку, про це він заявив у вівторок на відкритих дебатах Генеральної Асамблеї ООН «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України».

Кулеба вкотре закликав країни ООН підтримати Формулу миру Президента Володимира Зеленського й разом працювати над її втіленням.

«Ми постійно чуємо абсурдні заклики до абстрактного миру. Більшість із них насправді мають на увазі не мир, а дещо інше. Деякі з них я перекладу з дипломатичної мови на мову здорового глузду», – сказав він.

За словами міністра, насправді ж вони пропонують, щоб росія залишила собі вкрадені українські землі й продовжила вбивати, катувати, ґвалтувати та залякувати людей на окупованих територіях.

«Інші цинічно заявляють, що саме Україна «затягує» війну. Вони насправді мають на увазі таке: «Україна повинна здатися й дозволити росії якомога швидше завершити свій геноцид», - підкреслив він.

Кулеба зауважив, що ті, хто пропонує припинити надсилати Україні зброю, прагнуть залишити Україну беззахисною, щоб рф перемогла, щоб «швидше продовжувати з росією звичний бізнес».

«Після опору російській повномасштабній агресії протягом понад півтора року, мій 40-мільйонний народ може відповісти на всі ці пропозиції лише одне: «Ні!», – наголосив міністр.

За його словами, агресора буде притягнуто до відповідальності, бо лише так можна відновити справедливий і міцний мир для України й повагу до Статуту ООН.

ООН, Кулеба
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