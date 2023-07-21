Washington Post: Україна вже почала застосовувати касетні боєприпаси для знищення позицій росії

Україна почала застосовувати касетні боєприпаси для знищення добре укріплених позицій держави-агресора росії. Про це з посиланням на обізнані джерела повідомляє The Washington Post у четвер, 20 липня.
За інформацією видання, Україна почала обстріл касетними боєприпасами російські сили на південному сході України, намагаючись розбити добре укріплені російські позиції, що сповільнили літній наступ України. Касетні бомби, заборонені у понад 120 країнах, вибухають у повітрі над ціллю, викидаючи десятки чи сотні менших бомб на площу, яка потенційно може бути розміром із кілька футбольних полів, зазначає WP.
"Український чиновник сказав The Washington Post, що боєприпаси були випущені по російських позиціях, щоб розбити траншеї, які уповільнюють українські сили, які прагнуть повернути територію. Чиновник, як і інші, говорив на умовах анонімності, щоб обговорити делікатні військові операції", - сказано у повідомленні.
Як пояснив раніше полковник Олександр Бакулін, командир 57-ї бригади, касетні боєприпаси потрібні для "завдання максимальної шкоди ворожій піхоті", хоча він визнав, що вони не вирішать усіх проблем на полі бою. Крім позицій на лінії фронту на південному сході України, касетні боєприпаси також планується використовувати поблизу поки що контрольованого Росією міста Бахмут, пише WP.
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