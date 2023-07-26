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Кулеба: Якщо у нас будуть F-16, ми не будемо залежати від росії у питанні експорту українського зерна

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Україна може скористатися сучасними винищувачами F-16 для забезпечення нового коридору для експорту свого продовольства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу в ефірі телеканалу France 24.

"Якщо у нас будуть F-16, ми не будемо залежати від росії у питанні експорту українського зерна на глобальні ринки. Чим швидше ми їх отримаємо, тим швидше зможемо запустити новий захищений коридор", - сказав міністр.

Кулеба зазначив, що питання з поставками літаків уже вирішене. При цьому, за його словами, необхідно певний час на реалізацію цих планів.

Вихід росії з "зернової угоди"

Минулого тижня у росії заявили про вихід із "зернової угоди", яка діяла протягом року і дозволяла безпечно експортувати українське продовольство з портів Чорного моря.

Після цього російські військові майже щоночі атакують південь України. Зокрема, вони завдають ракетних ударів по Одесі та області.

Так, у ніч проти 24 липня росіяни атакували річковий порт Рені на Дунаї, який знаходиться поблизу кордону з Румунією.

При цьому міністри сільського господарства країн Євросоюзу мають сьогодні обговорити, як сприяти експорту українського зерна на тлі ударів рф по портовій інфраструктурі.

F-16 для України

Україна вже кілька місяців веде інтенсивні переговори щодо отримання сучасних винищувачів F-16. На саміті НАТО у Вільнюсі союзники офіційно оголосили про створення авіаційної коаліції. Крім того, Нідерланди, Данія та Румунія підтвердили, що навчатимуть українських пілотів.

Українські пілоти мають почати навчання на винищувачах F-16 у серпні. При цьому раніше у Білому домі заявляли, що Україна може отримати літаки цього року.

F-16, Кулеба
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