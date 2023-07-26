Польські прикордонники заявляють про численні атаки з території білорусі

Польські прикордонники у вівторок, 25 липня, заявили про численні атаки на них з території білорусі.

Про це, як пише "Європейська правда", у Twitter розповіла Прикордонна служба Польщі.

Польські прикордонники стверджують, що чоловікам з боку білорусі, які мали намір нелегально перетнути кордон, не сподобалося, що кордон охороняється і на їхньому шляху, окрім технічного бар'єра, стоять польські патрулі.

Як йдеться у повідомленні, люди з білоруського боку кидали каміння та гілки дерев в офіцерів і солдатів Польщі.