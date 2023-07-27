МВС попереджає про нову фішингову схему у Facebook

У Facebook користувачам масово надходять спам-повідомлення з текстом: "Подивіться, хто загинув у ДТП, я думаю ви його знаєте…". Таким чином шахраї за допомогою фішинга хочуть вкрасти конфіденційні дані українців.

Про це повідомляє МВС.

Для того, щоб вберегтися від викрадення конфіденційних даних потрібно: