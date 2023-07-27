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Малюк: Підрив Кримського мосту реалізувала СБУ

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Підрив Кримського мосту реалізувала Служба безпеки України.

Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк під час введення в обіг марки, присвяченої роботі спецслужби.

"Руйнування Кримського мосту – це одна з наших реалізацій. Переконаний, що унікальні спецоперації, які проводить СБУ, стануть сюжетами для нових марок", – сказав голова СБУ.

Співробітники СБУ з перших днів широкомасштабного вторгнення знищують російських окупантів у найгарячіших точках і роблять все, щоб якнайшвидше звільнити нашу землю, заявив Малюк.

СБУ, Малюк
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